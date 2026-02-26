В суд поступило дело о взятке руководителю музейно-храмового комплекса в Кронштадте

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего руководителя музейно-храмового комплекса Вооруженных сил в Кронштадте Евгения Григорькина, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 25 февраля. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый в период с июня 2024 по октябрь 2025 года лично и через посредника получил взятку в размере 15 млн рублей за сдачу компании ООО "Арчеда" в аренду части причала, принадлежащего Министерству обороны. Кроме того, фигуранту вменяют получение 4,8 млн рублей от представителей коммерческих организаций в период с июля 2023 по сентябрь 2025 год. Григорькин якобы помогал им беспрепятственно принимать работы по по инженерно-техническому и санитарному обслуживанию зданий, помещений и прочих объектов музейно-храмового комплекса в Кронштадте.

Григорькин находится под стражей с октября 2025 года. Тогда он свою вину не признал. По статье о получении взятки в особо крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее прокуратура требовала изъять имущество бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Красносельскому району Юрия Шуравина. Его также обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру