Суд арестовал подростка по делу о поджоге заправки на Савушкина

Приморский районный суд Петербурга 25 февраля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 15-летней девушке, которую обвинили в поджоге автозаправки "Татнефть" на улице Савушкина, сообщила объединенная пресс-служба судов. Несовешеннолетней вменяют статью о совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Она пробудет в СИЗО минимум до 22 апреля.

По версии следствия, 23 февраля девушка находилась рядом с "Татнефтью" на улице Савушкина, где залила бензин в канистру. Позже она облила заправочную колонку и подожгла. По версии правоохранителей, обвиняемая совершила преступление с целью дестабилизации работы органов власти. В этот же день сотрудники Росгвардии задержали девушку в трех километрах от заправки. Ранее в СК рассказывали, что несовершеннолетняя поджигательница действовала по указаниям неизвестных.

Обвиняемая не признала вину и просила суд отпустить ее под домашний арест.

Это не первый случай в Петербурге, когда подростки совершают поджоги автозаправок, следуя по указке неизвестных, связывающихся с детьми по телефону. В начале февраля возбудили уголовное дело по статье о содействии терроризму (ч. 2 ст. 205.1 УК РФ) из-за поджога 13-летним ребенком автозаправки на Ленинском проспекте. Через неделю СК возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте из-за поджога заправок на Обводном канале и Московском проспекте 16-летним подростком.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру