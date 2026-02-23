Силовики задержали девушку за поджог заправки на Савушкина

Сотрудники Росгвардии 23 февраля задержали 15-летнюю жительницу города, подозреваемую в поджоге заправки "Татнефть" на улице Савушкина, сообщили пресс-службы ведомства. На ее поиски потребовалось чуть больше двух часов. Ее задержали возле дома в трех километрах от заправки. Девушка передана правоохранительным органам.

"Сегодня около 13.00 на улице Савушкина девушка пришла на АЗС, где залила в канистру бензин. Через несколько минут она вернулась и облила заправочную колонку горючим, после чего скрылась с места происшествия", – говорится в сообщении Росгвардии.

Следственный комитет после поджога возбудил уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК). По данным следователей, несовершеннолетняя поджигательница действовала по указке неизвестных, связавшихся с ней по телефонной связи.

Это уже второй поджог заправочных станций в Петербурге за февраль. В середине месяца 16-летний подросток поджог две АЗС "Татнефти" на Обводном канале и Московском проспекте. В отношении несовершеннолетнего возбудили дело по статье о теракте.

Константин Леньков / Фото: Росгвардия