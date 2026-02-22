ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
22 февраля 2026, 11:13

Женщина погибла во время пожара в Невском районе

Женщина погибла во время пожара в Невском районе

При пожаре ранним утром 22 февраля погибла женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Возгорание произошло в квартире на проспекте Обуховской Обороны.

"В однокомнатной квартире площадью 30 кв. метров происходило горение обстановки на площади 2 кв. метра. <...> К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава", - доложили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о начале пожара поступило сотрудникам МЧС в 05:35 утра. Огонь погасили через 50 минут.

Днем ранее из-за пожара на улице Фрунзе погиб один человек, троих госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Дарья Нехорошева


