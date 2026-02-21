После пожара на улице Фрунзе возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) после ночного пожара в доме на улице Фрунзе, сообщили 21 февраля в ведомстве. В результате возгорания погиб один человек, еще трое, включая малолетнего ребенка, госпитализированы.

Пожар произошел в коммунальной квартире дома на улице Фрунзе. На месте работала оперативная группа. Представители МЧС, районной администрации и управляющей компании организовали эвакуацию жильцов.

Как сообщил глава администрации Московского района Владимир Ушаков, жильцам предоставили помещения маневренного фонда в ближайшем квартале. По информации районных властей, системы водоснабжения и отопления в доме на Фрунзе находятся в технически исправном состоянии, электроснабжение отключено только на седьмом этаже.

В связи с пожаром Ушаков провел срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Московского района. Сообщается, что следователи осмотрели место происшествия, проводится комплекс действий для установления причин и обстоятельств случившегося.

Ранее городское управление МЧС информировало о возгорании на улице Фрунзе. Сообщение поступило на пульт дежурного в 02:30 ночи. Огонь вспыхнул в квартире и распространился на площади 65 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать примерно через два часа.

В феврале после пожара в Курортном районе СК по Петербургу возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Пожар произошел в поселке Песочный в доме на Центральной улице.

Екатерина Гусева / Фото: Владимир Ушаков