После пожара в Курортном районе возбуждено уголовное дело

Тела трех взрослых человек найдены после пожара в Курортном районе Петербурга. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного комитета по Петербургу 15 февраля. Пожар произошел в поселке Песочный в доме на Центральной улице.

Как сообщает "Фонтанка", сигнал о возгорании в одноэтажном доме поступил в ночь на воскресенье. Пожарным понадобилось три часа, чтобы победить огонь. Причина пожара пока неизвестна.

"Следователем проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", — отметили в СК.

По делу назначены необходимые судебные экспертизы.

Дарья Нехорошева / Фото: Следственный комитет