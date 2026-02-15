ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 15 февраля 2026, 17:58

После пожара в Курортном районе возбуждено уголовное дело

фото ЗакС политика После пожара в Курортном районе возбуждено уголовное дело

Тела трех взрослых человек найдены после пожара в Курортном районе Петербурга. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного комитета по Петербургу 15 февраля. Пожар произошел в поселке Песочный в доме на Центральной улице.

Как сообщает "Фонтанка", сигнал о возгорании в одноэтажном доме поступил в ночь на воскресенье. Пожарным понадобилось три часа, чтобы победить огонь. Причина пожара пока неизвестна.

"Следователем проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", — отметили в СК.

По делу назначены необходимые судебные экспертизы.

Дарья Нехорошева / Фото: Следственный комитет


