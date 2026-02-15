Porsche Cayenne перелетел Лебяжью канавку и врезался в ограду Летнего сада

Водитель Porsche Cayenne не справился с управлением и врезался в деревянную ограду Летнего сада, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 февраля. За рулем был 18-летний молодой человек, который накануне встретил свое совершеннолетие.

Сотрудники ДПС в 5:30 утра заметили иномарку на набережной канала Грибоедова, ехавшую от Невского проспекта в сторону Марсового поля. Водитель превышал скорость, при этом он не остановился по требованию полиции и продолжил движение в попытке скрыться. Позже он пытался повернуть налево в сторону Мошкова переулка, однако автомобиль занесло, он перелетел через Лебяжью канавку и оказался на территории Летнего сада.

По сообщению ГУ МВД, внешние признаки водителя указывали на алкогольное опьянение, однако он отказался проходить медицинское освидетельствование. Кроме водителя, в автомобиле находились четверо пассажиров, среди которых была 16-летняя девушка. Пассажиры получили травмы средней тяжести, сейчас они находятся под наблюдением врачей. Сам водитель не пострадал.

Дарья Нехорошева