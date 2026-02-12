Полиция проводит проверку из-за поджогов на заправках

Сотрудники полиции изучают детали поджога на двух АЗС "Татнефть" на Обводном канале и на Московском проспекте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 февраля. В совершении поджога подозревают 16-летнего подростка. Он доставлен в отдел полиции.

По информации ГУ МВД, заправкам не причинено существенного ущерба, оборудование не повреждено, никто не пострадал.

По данным "Фонтанки", юноша поджег портфель на АЗС на Обводном, а потом добежал до Московского проспекта и совершил те же действия. Также он оставил сгоревшую пластиковую канистру с бензином. Подростка отследили по камерам. В отношении родителей подростка уже составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей. Возгорание сотрудники заправок погасили сами. В течение дня на местах преступления дежурили профильные службы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру