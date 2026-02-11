Число пострадавших от кишечной инфекции в школе №39 достигло 96 человек

В школе № 39 Невского района Петербурга количество пострадавших от кишечной инфекции выросло до 96 человек, сообщили в Роспотребнадзоре 11 февраля. Среди пострадавших – ученики и сотрудники школы, а также работники пищеблока АО "КСП "Волна". Сообщения о вспышке появились неделей ранее. Школа до сих пор закрыта на дезинфекцию.

У заболевших и контактных лиц выявлена норовирусная инфекция. "Комплекс противоэпидемических мероприятий, направленный на локализацию и ликвидацию очага норовирусной инфекции, завершен", - прокомментировали ситуацию в РПН.

Отметим, что руководство школы пока не собирается открывать учреждение. "В целях исключения риска распространения инфекции принято решение о проведении дополнительной дезинфекции системы водоснабжения и повторном заборе проб воды для анализа. По результатам анализа будет принято решение об открытии ГБОУ №39", - написала администрация школы в своих соцсетях.

О заражении кишечной инфекцией стало известно 4 февраля. В связи с инфекционным заболеванием образовательный процесс временно перевели в дистанционный формат, а школу закрыли на дезинфекцию. В первый день зафиксировали семь случаев заражения острой кишечной инфекцией среди учащихся и сотрудников школы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру