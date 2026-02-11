В Петербурге сотрудники МЧС спасли упавшего с крыши рабочего

Сотрудники МЧС спустили на землю рабочего, сорвавшегося с крыши и повисшего на проводах дома на улице Правды в центре Петербурга 11 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуратура Центрального района Петербурга организовала проверку соблюдения правил охраны труда в связи с инцидентом.

Рабочий занимался уборкой снега с крыши, когда упал и повис на проводах дома на уровне шестого этажа. Прибывшие спасатели помогли мужчине спуститься на землю с помощью автолестницы, после чего передали его сотрудникам скорой помощи. По информации МЧС, мужчина не получил серьезных травм и не нуждается в госпитализации.

Прокуратура Центрального района сообщила, что проведет проверку соблюдения требований законодательства об охране труда со стороны управляющей компании, ответственной за уборку крыши. Сотрудники ведомства дадут оценку принятым мерам по организации высотных работ.

Екатерина Гусева / Фото: ГУ МЧС по Петербургу