На Неве спасли трижды провалившегося под лед мужчину

Прохожие в Петербурге спасли мужчину, трижды провалившегося под лед на Неве, видеозапись опубликовал 7 февраля Telegram-канал "ДТП и ЧП СПб". Инцидент произошел неподалеку от стрелки Васильевского острова.

На видеозаписи видно, как человек в темной одежде проваливается в воду в полосе колотого льда. Он встает, но позже снова оказывается в воде. Выбравшись, мужчина садится на корточки, затем встает, озирается, и проваливается вновь.

Гражданина спасли гулявшие неподалеку люди. Один из них протянул ему рюкзак и помог выбраться из опасного места. Подоспевшие полицейские сопроводили пострадавшего в сторону берега.

Напомним, что в Петербурге запрещен выход на лед. Об этом неоднократно напоминало региональное ГУ МЧС.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "ДТП и ЧП СПб"