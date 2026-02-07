ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 7 февраля 2026, 16:52

На Неве спасли трижды провалившегося под лед мужчину

фото ЗакС политика На Неве спасли трижды провалившегося под лед мужчину

Прохожие в Петербурге спасли мужчину, трижды провалившегося под лед на Неве, видеозапись опубликовал 7 февраля Telegram-канал "ДТП и ЧП СПб". Инцидент произошел неподалеку от стрелки Васильевского острова.

На видеозаписи видно, как человек в темной одежде проваливается в воду в полосе колотого льда. Он встает, но позже снова оказывается в воде. Выбравшись, мужчина садится на корточки, затем встает, озирается, и проваливается вновь.

Гражданина спасли гулявшие неподалеку люди. Один из них протянул ему рюкзак и помог выбраться из опасного места. Подоспевшие полицейские сопроводили пострадавшего в сторону берега.

Напомним, что в Петербурге запрещен выход на лед. Об этом неоднократно напоминало региональное ГУ МЧС.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "ДТП и ЧП СПб"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама