Сотрудник петербургской больницы продавал невостребованные трупы коммерсанту

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту передачи невостребованных тел, находящихся в Александровской больнице, коммерческим структурам за вознаграждение, сообщили в пресс-службе ведомства 6 февраля. Правоохранительные органы считают, что заведующий патолого-анатомическим отделением учреждения предоставлял коммерсантам тела для изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей. Силовики задержали сотрудника больницы и учредителя коммерческой структуры.

Сумма взяток, по данным следствия, составляла не менее 500 тысяч рублей. Деньги передавались на системной основе. У подозреваемых прошли обыски по месту работы, в результате которых изъяты части тел. По данным ГУ МВД, биоматериалы использовались в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. В основном передавались тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников.

Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям: превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), подстрекательство к превышению полномочий (ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК), а также получение (ч. 5 ст. 290 УК) и дача (ч. 4 ст. 291 УК) взятки. В скором времени подозреваемым намерены избрать меру пресечения. Кроме непосредственной передачи тел, для представителей коммерческой организации предоставляли доступ к больничному моргу для проведения вскрытия. Также в МВД заявили, что оперативники выявили случаи подмен тел - чтобы случайно появившиеся родственники не заподозрили сотрудников больницы в незаконной деятельности.

Константин Леньков / Фото: Следственный комитет