Поджог автозаправки стал делом о содействии терроризму

Уголовное дело о содействии террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.1 УК РФ) возбуждено после поджога автозаправочной станции в Кировском районе, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел 5 февраля на Ленинском проспекте, 139. С места происшествия в больницу увезли 13-летнего предполагаемого поджигателя.

По предварительной информации, подросток совершил поджог под воздействием неустановленных лиц, которые руководили его действиями по телефону, уточнили в Следственном комитете. В результате случившегося юноша получил ожоги и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Очевидец происшествия позвонил в полицию Кировского района в 16:41, рассказали правоохранители. Выехавший на место наряд обнаружил, что на АЗС обгорела одна из колонок.

Это не первый за последнее время случай поджога, совершенного подростками по указке третьих лиц. Так, в конце января СК возбудил сразу два уголовных дела за день из-за поджогов двух машин несовершеннолетними.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру