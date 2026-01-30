СК возбудил два уголовных дела о поджогах машин в Петербурге

Два уголовных дела возбуждены в Петербурге из-за поджогов автомобилей, произошедших накануне, сообщили 30 января в Следственном комитете. В обоих случаях поджоги совершали несовершеннолетние под влиянием мошенников.

Так, в отношении 17-летней петербурженки возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Следствие считает, что 29 января она облила горючей жидкостью и подожгла служебный автомобиль на территории, прилегающей к отделу вневедомственной охраны по Красносельскому району. Девушка действовала в соответствии с указаниями вымышленных сотрудников правоохранительных органов, которые получала через неназванный мессенджер.

Петербурженка задержана, вопрос о назначении ей меры пресечения решается.

В тот же день злоумышленники уговорили малолетнего поджечь автомобиль сотрудника полиции. Как и в предыдущем случае, мошенники действовали через мессенджер, в котором представлялись правоохранителями. В этом случае дело возбудили по статье о содействии террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.1 УК РФ).

"Путем угроз о возможном привлечении к уголовной ответственности его и его родителей, заставили последнего совершить поджог автомобиля сотрудника полиции. Ввиду того, что мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, следователями проведен допрос его родителей, а также обыски по месту жительства", — рассказали в СК и добавили, что собираются оповестить комиссию по делам несовершеннолетних.

О задержании 13-летнего подростка после поджога автомобиля "Мерседес Бенц" на Беговой улице ранее сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Это не первый случай запугивания детей мошенниками за последнее время. В середине января правоохранители задержали другого 13-летнего подростка, пришедшего к отделу полиции с бензином и зажигалкой. До совершения поджога дело тогда не дошло. В полиции объяснили действия задержанного попыткой уберечь родителей от уголовного преследования.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру