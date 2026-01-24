Юного петербуржца задержали у отдела полиции с бензином и зажигалкой

Сотрудники правопорядка задержали 13-летнего подростка с бензином у одного из отделов полиции Выборгского района, сообщили 24 января в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Внимание к себе молодой человек привлек тем, что фотографировал территорию, разговаривая при этом по телефону.

В рюкзаке у задержанного обнаружили пластиковую пятилитровую канистру с бензином и зажигалку. По его рассказу, ранее с ним связался неизвестный через мессенджер и убедил поджечь служебные автомобили на территории отдела полиции. Собеседник якобы заявил подростку, что этим тот убережет родителей от уголовного преследования.

"Подросток был опрошен и передан законным представителям", — сообщили в ГУ МВД.

Полиция передала материалы в следственные органы для вынесения решения по ним. Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних предстоит определиться с возможностью постановки юноши на профилактический учет.

Накануне Первый Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии петербурженку Анну Осипову за бросок трех бутылок с зажигательной смесью в окно отдела полиции на улице Кораблестроителей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру