СК возбудил дело из-за нападения на стажера полиции

В Петербурге задержали молодого человека, подозреваемого в нападении на курсанта института МВД 11 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Курсант проходил стажировку в полиции. На злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). В скором времени ему намерены предъявить обвинение.

По сообщению СК, пострадавшего ранили на улице Ольги Берггольц в Невском районе. Он и оперуполномоченный уголовного розыска находились в служебном автомобиле вместе с задержанным. Тот оказал сопротивление и нанес не менее пяти ножевых ударов стажеру полиции.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД по СЗФО уточнили ЗАКС.Ру, что нападавшего задержали из-за подозрений в совершении кражи. Злоумышленника 2004 года рождения позже задержали сотрудники транспортной полиции.

Раненого стажера госпитализировали. Его состояние неизвестно. Как пишет "Фонтанка", оперативник и стажер не имели с собой оружия. Нападавший скрылся, оперативник не стал его преследовать. Действия сотрудников полиции в этой ситуации рассмотрят отдельно.

За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное заключение.

В августе 2025 года суд приговорил петербуржца к 13 годам колонии строгого режима из-за стрельбы в полицейских из охотничьего ружья. Во время происшествия никто не пострадал.

Дарья Нехорошева / Фото: Следственный комитет