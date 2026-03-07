Бастрыкину доложат о деталях ДТП с участием машины ДПС в Ленобласти

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Ленобласти Сергею Сазину доложить об обстоятельствах ДТП с участием автомобиля полиции в городе Тосно, сообщила пресс-служба ведомства 7 марта. Сейчас в Следственном управлении региона проводится процессуальная проверка по статье о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ).

Накануне СМИ сообщили об аварии вблизи поселка Ушаки в Тосненском районе Ленобласти. По информации регионального ГУ МВД, служебная машина ДПС совершила наезд на женщину с ребенком, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В сообщении Следкома говорится, что ДТП произошло после обгона патрульной машиной грузовика.

Ранее Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после обрушения потолка в школе № 5 в Мурино. Инцидент произошел из-за скопления воды и влаги в неисправной вентиляционной системе здания. По информации администрации Всеволожского района, никто из учеников и сотрудников школы не пострадал.

Екатерина Гусева / Фото: Следственный комитет