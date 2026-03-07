ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 7 марта 2026, 14:20

Смольный потратит на открытие летнего туристического сезона почти 40 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный потратит на открытие летнего туристического сезона почти 40 млн рублей

Комитет по развитию туризма готов заплатить до 39,4 млн рублей за организацию мероприятия к открытию летнего туристического сезона, обратил внимание ЗАКС.Ру. Заявка на определение подрядчика опубликована на портале госзакупок 6 марта. Победителю конкурса предстоит организовать интерактивные программы и шоу, посвященные морскому сообщению судов Петербурга с другими городами России. Сам праздник планируют провести с 1 по 3 мая.

Для интерактивной программы "Северный морской путь" направили 8,2 млн рублей. В рамках шоу разместят восемь тематических шатров, олицетворяющих регионы с портами Северного морского пути. Каждый шатер расскажет посетителям мероприятия о точках арктического маршрута и истории морского промысла народов России. Среди них числятся порты Мурманска, Архангельска, Диксона, Тикси, Певека, Нарьян-Мара и Провидения. В зонах интерактивной программы запланированы мастер-классы, VR-симуляции управления ледоколом, лекции о полярных экспедициях и интерактивные игры о культуре и быте северных народов.

В документации отдельно отмечается, что один шатер посвятят роли Петербурга в освоении Арктики. В нем подрядчик должен разместить арт-макеты ледоколов, карты, навигационные приборы, экспонаты об известных мореплавателях и элементы капитанской рубки.

Комитет по развитию туризма традиционно планирует организовать экскурсии на трех ледоколах за 10,8 млн рублей и закупить 11 инсталляций на 3,9 млн рублей, символизирующих регионы арктической зоны России и Петербурга. Кроме того, подрядчик должен создать интерактивную программу "Регионы Арктики" на общую сумму в размере 3 млн рублей. Ее посвятят арктическим зонам, не имеющим морских портов — Карелии, Коми и Ханты-Мансийскому автономному округу.

На создание водного шоу "Танец буксиров" на Неве комитет выделил 3,5 млн рублей. В прошлом году на шоу потратили 2,8 млн рублей. Победитель конкурса должен разработать план мероприятия, маршрут движения буксиров и подготовить музыкальное сопровождение.

Для гостей мероприятия также подготовят сувениры на 3,2 млн рублей — магнитные компасы, обложки для паспортов и игровой документ "паспорт туриста", который участники получат после прохождения интерактивной программы.

В 2025 году комитет по развитию туризма Петербурга потратил на открытие летнего туристического сезона 35,4 млн рублей. По информации Смольного, мероприятие посетили более 80 тысяч человек.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама