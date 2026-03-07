Смольный потратит на открытие летнего туристического сезона почти 40 млн рублей

Комитет по развитию туризма готов заплатить до 39,4 млн рублей за организацию мероприятия к открытию летнего туристического сезона, обратил внимание ЗАКС.Ру. Заявка на определение подрядчика опубликована на портале госзакупок 6 марта. Победителю конкурса предстоит организовать интерактивные программы и шоу, посвященные морскому сообщению судов Петербурга с другими городами России. Сам праздник планируют провести с 1 по 3 мая.

Для интерактивной программы "Северный морской путь" направили 8,2 млн рублей. В рамках шоу разместят восемь тематических шатров, олицетворяющих регионы с портами Северного морского пути. Каждый шатер расскажет посетителям мероприятия о точках арктического маршрута и истории морского промысла народов России. Среди них числятся порты Мурманска, Архангельска, Диксона, Тикси, Певека, Нарьян-Мара и Провидения. В зонах интерактивной программы запланированы мастер-классы, VR-симуляции управления ледоколом, лекции о полярных экспедициях и интерактивные игры о культуре и быте северных народов.

В документации отдельно отмечается, что один шатер посвятят роли Петербурга в освоении Арктики. В нем подрядчик должен разместить арт-макеты ледоколов, карты, навигационные приборы, экспонаты об известных мореплавателях и элементы капитанской рубки.

Комитет по развитию туризма традиционно планирует организовать экскурсии на трех ледоколах за 10,8 млн рублей и закупить 11 инсталляций на 3,9 млн рублей, символизирующих регионы арктической зоны России и Петербурга. Кроме того, подрядчик должен создать интерактивную программу "Регионы Арктики" на общую сумму в размере 3 млн рублей. Ее посвятят арктическим зонам, не имеющим морских портов — Карелии, Коми и Ханты-Мансийскому автономному округу.

На создание водного шоу "Танец буксиров" на Неве комитет выделил 3,5 млн рублей. В прошлом году на шоу потратили 2,8 млн рублей. Победитель конкурса должен разработать план мероприятия, маршрут движения буксиров и подготовить музыкальное сопровождение.

Для гостей мероприятия также подготовят сувениры на 3,2 млн рублей — магнитные компасы, обложки для паспортов и игровой документ "паспорт туриста", который участники получат после прохождения интерактивной программы.

В 2025 году комитет по развитию туризма Петербурга потратил на открытие летнего туристического сезона 35,4 млн рублей. По информации Смольного, мероприятие посетили более 80 тысяч человек.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный