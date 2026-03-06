ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 6 марта 2026, 19:09

СПбГУ потребовал посла Польши повлиять на ситуацию с задержанием Бутягина

Студенты и сотрудники петербургского государственного университета направили обращение чрезвычайному и полномочному послу Польши в России Кшиштофу Краевскому с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг задержанного сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Текст письма опубликован 6 марта администрацией вуза на сайте. СПбГУ требует освободить ученого и не допустить его экстрадиции.

"Обвинения в отношении ученого носят абсурдный характер и напрямую связаны с его научной деятельностью в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в Республике Крым — неотъемлемой части Российской Федерации", - говорится в письме СПбГУ.

В обращении представители университета назвали задержание Бутягина "политическим произволом". Ученый проводил археологические работы с соблюдением всех международных норм и с наличием необходимых разрешений на раскопки. В университете подчеркнули, что Бутягин является специалистом с мировым именем и хорошей репутацией.

Бутягин, в том числе, выступал с лекциями по археологии перед студентами СПбГУ. Он находится под арестом в Польше с декабря 2025 года. Его задержали по запросу Киева из-за работ в Крыму, которые украинская сторона считает якобы незаконными. В поддержку Бутягина выступил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который отправил генпрокурору Польши открытое письмо с просьбой отменить арест археолога.

Екатерина Гусева


