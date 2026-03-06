Кононенко вручил партбилет участнику операций "Поток" Дмитрию Люлько

В ряды петербургского отделения КПРФ вступил участник специальной военной операции Дмитрий Люлько, принимавший участие в трех операциях "Поток", во время которых российские военнослужащие пробирались до позиций ВСУ через трубы газопровода. Партбилет Люлько вручил первый секретарь горкома партии в Петербурге, депутат Заксобрания Роман Кононенко 5 марта.

Новый партиец закреплен за отделением в Адмиралтейском районе. Люлько дважды кавалер ордена Мужества. Службу он проходил в качестве командира взвода разведки 5-го разведывательно-штурмового отряда "Ветераны". Судя по публикациям в соцсетях, сослуживцам он известен под позывным "Бумер".

По информации ЗАКС.Ру, в 2026 году КПРФ рассматривает возможность выдвижения участников спецоперации на выборах в Законодательное собрание.

Встреча состоялась во время заседания партийного штаба по подготовке к выборам. Такие встречи проходят уже несколько месяцев. На них коммунисты рассказывают о деталях электорального законодательства. Кроме того, в КПРФ намерены добиваться включения своих представителей в составы территориальных избирательных комиссий. В последние годы партия сталкивалась с проблемами при формировании избиркомов.

Константин Леньков / Фото: КПРФ