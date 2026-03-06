ФАС заявила о незаконности размещения рекламы в Telegram

Федеральная антимонопольная служба заявила о признаках нарушения законодательства при размещении рекламы в Telegram, сообщил РБК 5 марта. В ФАС добавили, что ответственность в таких случаях наступает как для рекламодателей, так и для площадок, распространяющих рекламные интеграции. Рекламу нельзя размещать в соцсетях, в отношении которых Роскомнадзор ввел ограничения, заявили в ФАС.

"Не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен", - передает ТАСС со ссылкой на антимонопольную службу.

ФАС подчеркивает, что в случае обнаружения нарушений ведомство отреагирует в соответствии с мерами, предусмотренными российским законодательством. За размещение рекламы на "запрещенных" площадках грозит административная ответственность. Участникам рынка служба рекомендовала проверить размещаемый контент и оценить правомерность рекламных интеграций. РКН посчитал разъяснения антимонопольной службы "исчерпывающими".

В первой половине февраля Роскомнадзор ввел временные ограничения в работе мессенджера Telegram, после чего пользователи столкнулись с медленной загрузкой медиафайлов. До этого власти ограничили голосовую связь в иностранных мессенджерах для борьбы с мошенниками. В РКН решение о частичной блокировке сервиса объяснили тем, что Telegram не выполняет требований российского законодательства и игнорирует просьбы ведомства удалить противоправный контент. По данным СМИ, полная блокировка Telegram может произойти в начале апреля.

Екатерина Гусева