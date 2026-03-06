ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
6 марта 2026, 13:20

Безруков стал художественным руководителем МХАТ

Безруков стал художественным руководителем МХАТ

Народный артист России Сергей Безруков назначен на должность художественного руководителя Московского художественного академического театра имени Максима Горького (МХАТ). Об этом 6 марта сообщила министр культуры Ольга Любимова в своих социальных сетях. Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначили народного артиста России, актера и режиссера Константина Хабенского.

Безруков и Хабенский приступят к работе в подразделениях МХАТ, совмещая ее с руководством в других театрах. Безруков является худруком Московского Губернского театра, а также преподает студентам актерской мастерской ВГИКа. Хабенский руководит Московским Художественным театром имени Чехова.

Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначили режиссера Константина Богомолова, однако в феврале он обратился к Любимовой с просьбой освободить его от должности. В тот же день Богомолова сняли с поста ректора Школы-студии МХАТ.

