"Много новых "Новых людей"": Нечаев собрал партийцев в Петербурге

Фото: ЗАКС.Ру

Свое шестилетие с момента основания партия "Новые люди" решила отметить съездом в Петербурге. Впервые в новейшей истории России политическая партия решила собраться в Северной столице, а не в Москве, как это принято. На мероприятии объединение представило часть своих партийных проектов, а также обрисовало планы на ближайший, выборный год.

На съезд в Петербург 5 марта прибыло практически все руководство партии: председатель Алексей Нечаев, его заместитель Александр Даванков, который выступил в роли ведущего съезда, члены центрального совета Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Александр Демин и другие видные партийцы.

В полном составе явились петербургские представители партии — депутаты Заксобрания Дмитрий Павлов, Ольга Герасина, Дмитрий Панов и депутат Государственной думы Ксения Горячева. В первых рядах также занимала место депутат Госдумы, председатель регионального политсовета партии Оксана Дмитриева.







Среди почетных гостей съезда оказался начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, который зачитал собравшимся приветствие от президента.

– За прошедшие годы "Новые люди", самая молодая политическая партия России, накопила уже солидный опыт, работая в законодательных органах власти всех уровней. Своими значимыми, отвечающими запросам времени инициативами завоевала доверие значительного числа граждан. Представители партии вносят конструктивный вклад в деятельность Государственной думы, региональных парламентов, органов местного самоуправления, – читал Харичев.





Вместе с ним на съезд прибыл вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, который курирует вопросы внутренней политики в городе. Была и Юлана Савина, глава управления внутренней политики. Среди представителей других партий отметился единоросс, руководитель исполкома городского отделения ЕР Александр Серавин.

Главным событием съезда стало выступление лидера партии Нечаева. Он вспоминал, как в 2016 году не знал, за кого голосовать на выборах, – ни одна из представленных партий не вызывала у него симпатий. Именно тогда он и стал задумываться о создании собственного объединения, которое бы "жило настоящим и будущим", в отличие от других.

– Рад видеть в зале людей, с кем мы начинали этот путь шесть лет назад. И, конечно, много новых "Новых людей", которые к нам присоединились за это время. Сегодня мы есть везде. В 81 регионе открыты отделения. Наше главное достижение за эти годы – мы смогли построить партию прямого действия, – сказал Нечаев.

Нечаев назвал основные приоритеты "Новых людей". По его словам, партия выступает против блокировок и запретов, против повышения призывного возраста и тотального контроля за интернетом.

– Подумайте. Почему платформы замедляют, а не блокируют? Почему не запрещают аборты? Почему студенты могут сами решать, куда пойти работать, а не едут по распределению? Потому что у каждого безумия должна быть граница. И эту границу должен кто-то держать. Партия "Новые люди" ее держит. В этом году мы снова идем в Государственную думу, чтобы добиваться того, что нужно нам с вами, – продолжал лидер партии.





Затем на сцену поднялся Владислав Даванков с презентацией новой "фишки" партии — агитаторов с точкой доступа к Wi-Fi. Впрочем, единственной новинкой на предстоящих выборах они не станут, заверил депутат. Даванков отметил, что партия готова выдавать новые идеи регулярно, каждый месяц, чтобы другие партии успевали их повторять.

В завершении мероприятия слово дали представителям зарубежных стран. На съезд прибыли делегации из Китая, Австрии, Италии, Нидерландов, Южной Осетии и Абхазии.

Нечаев в это время общался с журналистами. Сенсаций в преддверии выборов он не выдал. Разве что подтвердил информацию "Коммерсанта" о будущей тройке лидеров федеральной части списка на выборах депутатов Госдумы. В нее вошли Саржана Авксентьева, Владислав Даванков и сам Нечаев. Кто представит на думских выборах Петербург, он не рассказал — окончательного решения пока еще нет.

— У нас есть время до июня, потому что тогда, как вы знаете, после объявления выборов, уже будут формироваться списки, — объяснил Нечаев.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру