План переоборудования метро под убежища создадут в Петербурге

Петербургский метрополитен запросил план мероприятий, необходимых для использования подземки в качестве защитных сооружений гражданской обороны, рассказала "Фонтанка" 5 марта. В роли убежищ рассмотрят в том числе недостроенные объекты подземки.

О мониторинге цен на проведение мероприятий петербургское метро заявило на этой неделе. Всего специалисты проанализируют 80 единиц объектов инфраструктуры и оборудования метрополитена.

Предполагается, что технико-экономическое обоснование проекта разработают к марту 2028 года. Для этого потребуется оценка состояния всех объектов метрополитена, решение о способах подготовки инфраструктуры к использованию в качестве защитного сооружения и разработка оптимальных вариантов достройки. При анализе также необходимо учитывать потенциальные риски, такие как изменения климата и уровня грунтовых вод.

Летом 2025 года в Петербурге исследовали более 2,6 тысяч бомбоубежищ. Тогда председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Голомбиевский сообщил, что большинство защитных сооружений в городе требуют ремонта.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру