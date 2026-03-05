СК задержал бывшего замглавы Минобороны Цаликова по делу о преступном сообществе

Бывший первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов задержан по обвинению в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), сообщил 5 марта Следственный комитет. Также фигуранту вменяют два эпизода получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и 12 эпизодов преступлений, квалифицированных по статьям о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и о легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2017-2024 Цаликов мог создать преступное сообщество, члены которого занимались хищениями бюджетных средств и легализацией похищенных и полученных от взяток средств. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, собранные СК совместно с ФСБ и МВД.

"Фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — сообщили в Следкоме.

Цаликову 69 лет, он родился в городе Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР. На госслужбе работал с 1989 года. В 1994 году перешел на службу в МЧС под руководством Сергея Шойгу, где занимался финансово-экономическими вопросами. После того, как Шойгу занял пост губернатора Московской области в 2012 году, последовал за ним. В Подмосковье был сперва вице-губернатором, а затем, в течение нескольких дней, был и.о. главы региона.

Должность замглавы Минобороны Цаликов занял в середине ноября 2012 года, спустя неделю после назначения Шойгу главой ведомства. Из министерства он ушел в июне 2024 года. К тому моменту его патрон уже месяц, как занимал пост секретаря Совета безопасности. На момент задержания Цаликов был депутатом Верховного Хурала Тывы от партии "Единая Россия".

