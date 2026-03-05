Смольный запустил курсы по использованию MAX для пенсионеров

В Комплексных центрах соцобслуживания районов бесплатно запустили бесплатное обучение пенсионеров пользованию национальным мессенджером MAX, сообщили в Смольном 5 марта. Занятия проходят в рамках городского проекта "Забота о людях серебряного возраста".

Пенсионерам рассказывают об установке и настройке приложения MAX, обмене сообщениями, создании каналов и чатов и других возможностях платформы. Также горожанам объясняют, как внедрить цифровые технологии в повседневную жизнь.

"Полученные знания и навыки помогут жителям "серебряного возраста" расширить круг социальных контактов и возможности общения, быстрее и эффективнее решать многие повседневные задачи и в целом сделать свою жизнь более насыщенной и комфортной", - отметил губернатор Александр Беглов.

По данным "Ротонды", на текущий момент 30 человек проходят курсы в центре соцобслуживания Василеостровского района. Занятия по цифровой грамотности проходят один-два раза в неделю. Сотрудница центра заявила, что подобные занятия проводятся в восьми районах города. Со временем они станут доступны жителям всех районов.

В феврале 2026 года депутат Госдумы Сергей Боярский и писательница Дарья Донцова прорекламировали возможности MAX на кассе самообслуживания в "Перекрестке". Отдельно они отметили, что с помощью национального мессенджера можно подтверждать льготный статус пенсионера.

Ряд представителей городских властей к настоящему времени обзавелись каналами в MAX. В конце февраля председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский запустил канал в MAX. Несколько дней назад вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал, что из-за проблем с загрузкой файлов в Telegram часть "кружочков" он будет выкладывать только в MAX.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру