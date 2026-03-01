Пиотровский станет публиковать "кружочки" только в MAX

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал 1 марта в соцсетях, что часть видеоконтента будет выкладывать только в национальном мессенджере MAX. Нововведения затронут один из самых популярных форматов в соцсетях чиновника – "кружочки" с видео. Свое решение он объяснил медленной загрузкой файлов в Telegram.

"Друзья, намучался я с публикацией последнего кружка в Telegram. Поэтому решил, раз есть у нас такие проблемы, по крайней мере часть кружков мы сделаем эксклюзивно в мессенджере MAX", - сказал Пиотровский.

Пиотровский зарегистрировался в MAX в июле 2025 года. Тогда же он перевел туда все рабочие переписки с коллегами из правительства города. В декабре Пиотровский открыл личный канал в MAX, на который уже подписались более 1,3 тысячи пользователей.

Сбои в работе Telegram петербуржцы заметили в начале феврале. После РКН подтвердил ограничения работы мессенджера из-за несоблюдения требований российского законодательства. Затем РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что Telegram могут полностью заблокировать в первых числах апреля.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру