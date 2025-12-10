Борис Пиотровский завел канал в MAX

Член правительства Петербурга Борис Пиотровский сообщил 10 декабря о том, что обзавелся собственным каналом в MAX. По подсчетам ЗАКС.Ру, он стал третьим по счету вице-губернатором, обосновавшимся в российском мессенджере.

"Создал в MAX свой официальный канал, чтобы оперативно публиковать новости из жизни Петербурга", — написал Пиотровский в своем telegram-канале.

Сам канал в MAX был создан еще 2 декабря. К моменту написания новости

Пиотровский располагал в национальном мессенджере 653 подписчиками. При этом в telegram-канале вице-губернатора публикуется несколько больше постов, чем в MAX. Так, в последнем отсутствует рубрика с подведением итогов дня, которая каждый вечер появляется у Пиотровского в Telegram.

Ранее своим каналом в MAX обзавелся вице-губернатор Евгений Разумишкин, он сделал это 28 ноября. Первым же из вице-губернаторов создал канал на отечественной платформе Валерий Москаленко, это произошло 27 ноября. Канал губернатора Александра Беглова появился еще 14 августа.

В конце июля Пиотровский рассказывал о том, что зарегистрировался в MAX и перевел туда рабочую переписку. Тогда же он поделился скриншотом из группы правительства Петербурга, в которой присутствовали и другие вице-губернаторы. При этом Пиотровский допустил возможность создания канала в MAX, но не обозначил сроков его появления.

