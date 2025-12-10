Беглов вновь побил рекорд продолжительности прямой линии

Прямая линия губернатора Петербурга 9 декабря продолжалась 3 часа 40 минут. В 2024 году трансляция длилась около трех часов. В прошлые годы пребывание главы города в прямом эфире не превышало двух часов.

В ходе прямой линии, на которой традиционно озвучивали заранее отобранные вопросы, Беглов обсудил практически все направления деятельности городского правительства. В том числе он высказался и на острые темы: закон о КРТ, прорыв коллектора на улице Харченко и другие. Всего петербуржцы оставили порядка пяти тысяч вопросов. В конце своей речи губернатор Беглов поблагодарил горожан за терпение.

– Хочу также сказать спасибо за терпение, потому что мы не можем решить сразу все вопросы. Их много. И город строился не одно столетие. Привести сразу все в порядок тоже непросто — это требует технических средств, и людских, и финансовых, да и многое другое. Поэтому, по крайней мере, мы всячески стараемся ответить на те вызовы, с которыми сталкиваются жители нашего города, – сказал Беглов.

Напоследок Беглов поздравил телезрителей с наступающим Новым годом, пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, процветания городу и побед России.

Пока губернатор Петербурга сохраняет лидерство по длительности итоговой прямой линии. До этого перед жителями выступили глава Вологодской области Георгий Филимонов (2 часа), глава НАО Ирина Гехт (чуть менее 2 часов), губернатор Псковской области Михаил Ведерников (1,5 часа) и Александр Дронов из Новгородской области (1 час 28 минут). Остальные губернаторы проведут свои прямые линии позже. Отметим, глава Ленинградской области Александр Дрозденко и его коллега из Мурманской области Андрей Чибис регулярно в течение года проводят продолжительные прямые линии.

Константин Леньков / Фото: Смольный