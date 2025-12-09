Строительство дублера коллектора на Харченко хотят завершить раньше срока

Завершение работ по прокладке существующего канализационного коллектора на улице Харченко, где произошел провал грунта, передвинули на год раньше намеченного срока, заявил на прямой линии губернатор Александр Беглов. Он выразил мнение, что именно прокладка дублирующих коллекторов позволит избежать инцидентов наподобие того, что случился в октябре.

Губернатор отметил, что ранее был заключен контракт на прокладку трехкилометрового тоннеля-дублера от площади Мужества до Выборгской набережной со сроком завершения работ в 2030 году. При этом "особо сложный по геологии участок с проблемным адресом на улице Харченко" выделялся в отдельный проект.

— В марте этого года Водоканал заключил по нему контракт на завершение строительства в 2027 году. После происшествия мы сдвинули сроки влево и финансирование строительства отдельно взятого отрезка на будущем тоннеле-дублере перенесено с 2027 на 2026 год, — рассказал глава города.

Беглов заявил о том, что в городе насчитывается около 290 километров изношенных канализационных тоннелей, из которых 130 километров были проложены более 50 лет назад. Во избежание аварий эти нитки следует ремонтировать, а для этого нужны дублеры.

Говоря о происшествии на улице Харченко, Беглов заявил, что это была нештатная ситуация. При этом он похвалил аварийные службы за быструю работу по локализации провала и устранению последствий непосредственно на его месте.

— Вот сейчас Водоканалу потребовалось порядка двух недель, чтобы прекратить вынужденные сбросы. <...> И место разрыва забетонировано. А временная линия, четыре трубы по 180 метров каждая, сегодня справляется с нагрузкой. Перегоняют необходимый объем на северную станцию аэрации, — поделился результатами работ губернатор.

Как заявил Беглов, работу по восстановлению экосистемы Муринского ручья и реки Охты Водоканал начал 5 ноября. "За два дня очистил береговую линию ручья, вывезли загрязненный грунт. После этого наполнили ручей чистой водой для промывки", — перечислил он и сообщил, что после весеннего паводка планируется проверить состояние воды и затем приступить к восстановлению биоразнообразия.

Напомним, провал асфальта на улице Харченко произошел 20 октября, жителей близлежащего дома на полмесяца выселяли из квартир до завершения работ на участке. В результате ЧП был поврежден канализационный коллектор, из-за чего сточные воды вылились в Муринский ручей и дальше в реку Охту. Местные жители вскоре начали жаловаться на зловоние и мор рыбы. Неприятный запах ощутил и корреспондент ЗАКС.Ру, побывавший в Муринском парке 4 ноября.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) вскоре после просадки грунта. Позже стало известно об уголовном деле о загрязнении вод (ч. 2 ст. 250 УК РФ) в связи с ситуацией в водах Охты.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру