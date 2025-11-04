"По запахам понятно, что это канализация": Черемных осмотрела Муринский ручей

В Муринский ручей продолжается сброс воды с резким запахом. Последнюю неделю местные жители жалуются на неприятный запах в близлежащих кварталах. Сегодня Муринский парк осмотрела руководитель петербургского отделения партии "Зеленые" Кристина Черемных со своими соратниками.

— Впечатление, конечно… Пахнет. Понятно, почему люди возмущаются. Нужно сейчас будет разбираться, выяснять, почему так произошло. Будем выяснять, почему нет аварийных схем. По идее, даже при экстраординарной ситуации не должно это все стекать сразу в реку. По запахам понятно, что это, откровенно, канализация, — рассказала Черемных в беседе с ЗАКС.Ру.

По словам Сергея Назарова, помощника депутата Заксобрания Михаила Амосова, сейчас в границах Муринского ручья действуют четыре коллектора. Ещё летом воды из них практически не поступало. Сейчас мощный поток идет из одного из них, чуть южнее "Сада ощущений". Там же чувствуется и зловонный запах, исходящий от пенной воды, убедился корреспондент ЗАКС.Ру. При этом сильное зловоние ощущается у коллектора непрерывно. На территории района оно появляется временами.

Предполагаемой причиной сброса нечистот в ручей, по мнению "Зеленых", может быть прорыв коллектора в Выборгском районе. На улице Харченко в ночь на 21 октября обвалился асфальт. Под этим участком проходил коллектор, нагрузку на который впоследствии пришлось перенаправить на другие объекты инфраструктуры. Именно после инцидента поток в коллекторах, выходящих в Муринский ручей, усилился. Отметим, специалисты из Росприроднадзора после жалоб жителей уже 22 октября провели выездное обследование Муринского ручья и реки Охта.

До этого Смольный уже признавал факт попадания канализационных стоков в Муринский ручей после просадки грунта на улице Харченко, об этом сообщала 24 октября "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу комитета по энергетике.

Муринский ручей впадает в реку Охта, а та, в свою очередь, впадает в Неву. Несколько дней очевидцы сообщают о мертвой рыбе на берегах реки и жалуются на запах канализации. Накануне "Зеленые" направили обращения в профильные ведомства с призывом разобраться в ситуации и предотвратить сброс, вероятно, канализационной воды в ручей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру