"Зеленые" обратились в профильные ведомства из-за гибели рыбы в Охте

Председатель петербургского отделения партии "Зеленые" Кристина Черемных направила письма в профильные ведомства после сообщений о гибели рыбы в реке Охте после прорыва коллектора на улице Харченко. Соответствующие обращения направлены в Росприроднадзор, Водоканал, Роспотребнадзор, комитет по природопользованию и природоохранную прокуратуру, сообщила Черемных 3 ноября. Копии писем есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

"В соответствии с сообщениями местных жителей и СМИ, неоднократно фиксировались зловонный запах, мутность воды и гибель рыбы в ручье и в реке Охта. <...> Указанные обстоятельства создают угрозу загрязнения водных объектов, ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния водной среды, наносят вред их экосистеме и подрывают доверие граждан к органам надзора", - говорится в обращении.

Также "Зеленые" намерены завтра, 4 ноября, лично посетить парк у Муринского ручья, чтобы оценить ситуацию.

О гибели рыбы в реке Охте писала "Фонтанка" со ссылкой на свидетельства очевидцев. Местные жители жалуются на запах канализации. Мертвую рыбу наблюдали еще в конце октября. Изданию рассказали в комитете по природопользованию, что причиной неприятного запаха могло стать попадание канализационных стоков в Муринский ручей. Это стало следствием прорыва коллектора в Выборгском районе. Обвал асфальта произошел на улице Харченко еще 20 октября.

Специалисты СЗМУ Росприроднадзора проводили проверку качества воды в Муринском ручье еще 22 октября, после жалоб местных жителей на запах и мертвую рыбу.

Константин Леньков / Фото: Северо-Западное Управление Росприроднадзора