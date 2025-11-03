ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 3 ноября 2025, 14:21

"Зеленые" обратились в профильные ведомства из-за гибели рыбы в Охте

фото ЗакС политика "Зеленые" обратились в профильные ведомства из-за гибели рыбы в Охте

Председатель петербургского отделения партии "Зеленые" Кристина Черемных направила письма в профильные ведомства после сообщений о гибели рыбы в реке Охте после прорыва коллектора на улице Харченко. Соответствующие обращения направлены в Росприроднадзор, Водоканал, Роспотребнадзор, комитет по природопользованию и природоохранную прокуратуру, сообщила Черемных 3 ноября. Копии писем есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

"В соответствии с сообщениями местных жителей и СМИ, неоднократно фиксировались зловонный запах, мутность воды и гибель рыбы в ручье и в реке Охта. <...> Указанные обстоятельства создают угрозу загрязнения водных объектов, ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния водной среды, наносят вред их экосистеме и подрывают доверие граждан к органам надзора", - говорится в обращении. 

Также "Зеленые" намерены завтра, 4 ноября, лично посетить парк у Муринского ручья, чтобы оценить ситуацию.

О гибели рыбы в реке Охте писала "Фонтанка" со ссылкой на свидетельства очевидцев. Местные жители жалуются на запах канализации. Мертвую рыбу наблюдали еще в конце октября. Изданию рассказали в комитете по природопользованию, что причиной неприятного запаха могло стать попадание канализационных стоков в Муринский ручей. Это стало следствием прорыва коллектора в Выборгском районе. Обвал асфальта произошел на улице Харченко еще 20 октября. 

Специалисты СЗМУ Росприроднадзора проводили проверку качества воды в Муринском ручье еще 22 октября, после жалоб местных жителей на запах и мертвую рыбу. 

Константин Леньков / Фото: Северо-Западное Управление Росприроднадзора


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Черемных Кристина Витальевна 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама