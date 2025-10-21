Беглов возглавил оперштаб по ликвидации провала асфальта на Харченко

В районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора произошел провал асфальта на улице Харченко. Жителей ближайшего дома на 1-м Муринском проспекте эвакуировали – они временно размещены в школе №104. На месте работают экстренные службы. Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации аварии.

"На улице Харченко в зоне водо-насыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора образовался провал асфальта. <...> Пострадавших нет, угрозы жизни людей нет", - сообщили в Смольном.

Из соображений безопасности власти ограничили движение на отрезке улицы Харченко от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта. В домах в районе аварии отключили газ. Сам провал образовался вечером 20 октября.

Сейчас специалисты из ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" начали подготовительные работы по устройству обводной линии коллектора. Все необходимые средства у них есть, добавили в городской администрации.

Прокуратура проводит проверку в связи с эвакуацией жителей и следит за соблюдением их прав. На место аварии выехал прокурор Петербурга Виктор Мельник. Ведомство проверяет все обстоятельства инцидента. В прокуратуре пообещали дать оценку действиям должностных лиц по профилактике аварийных ситуаций. Обстоятельства провала также изучают в Следственном комитете.

