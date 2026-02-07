Пожар во "Владимирском пассаже" ликвидировали

В здании ТЦ "Владимирский пассаж" на Владимирской площади Петербурга ликвидировали пожар в подсобке, сообщили 7 февраля в региональном ГУ МЧС. В связи с инцидентом пришлось эвакуировать около 200 человек.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:57. Спустя примерно 20 минут сотрудники МЧС потушили огонь.

"В подсобном помещении происходило горение на площади 2 кв. метра", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сведений о пострадавших в ходе инцидента не поступало.

Во вторник из-за возгорания пришлось эвакуировать ТЦ "Капитолий" на Коломяжском проспекте, из здания вывели около 500 человек. Как сообщали в МЧС, огонь разошелся в вентиляционной вытяжке ресторана, а также охватил квадратный метр помещения.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру