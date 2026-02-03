Посетителей ТЦ "Капитолий" эвакуировали из-за возгорания

Работа ТЦ "Капитолий" на Коломяжском проспекте приостановлена из-за возгорания, сообщила 3 февраля "Фонтанка". Посетителей торгового центра эвакуировали.

Дым идет со стороны крыши здания. К месту происшествия съехались пожарные автомобили и карета скорой помощи.

Причины происшествия устанавливаются. Сотрудники МЧС обходят здание в поисках источника возгорания.

UPD: Как сообщили в региональном ГУ МЧС, возгорание происходило в вентиляционной вытяжке на территории ресторана "Гуси-Лебеди" на втором этаже ТЦ, а также на кухне заведения, где огонь охватил один квадратный метр помещения. Сведения о пострадавших не поступали, из здания эвакуировали около 500 человек.

