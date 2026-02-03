Тело похищенного ребенка нашли в Ленобласти

Поиски тела девятилетнего мальчика завершены, его обнаружили в водоеме на территории Ломоносовского района Ленинградской области, сообщили 3 февраля в Следственном комитете. Как уточнило 47news, труп достали из воды около Нижнего Шингерского водопада.

Подозреваемый в убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст.105 УК РФ) был доставлен в Следственный комитет. На представленной ведомством видеозаписи он говорит, что признает вину в преступлении. "С задержанием согласен, сам собирался явиться", — говорит он.

В СК сообщили, что в ближайшее время планируется проведение необходимых судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую. Подозреваемого собираются вывезти на место происшествия для проведения следственных действий.

По данным СМИ, задержанного зовет Петром Жилкиным. Ему 38 лет, он прописан в поселке Щеглово в Ленобласти. Задержали его на территории Псковской области накануне. Жилкин сообщил, что убил и утопил ребенка.

Девятилетний ребенок пропал днем 30 января в Красносельском районе. В последний раз его видели на парковке на Таллинском шоссе, когда он садился в машину к неизвестному мужчине.

