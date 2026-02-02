Житель Ленобласти задержан по делу о пропаже ребенка в Петербурге

Следственный комитет сообщил 2 февраля о задержании мужчины, с которым контактировал исчезнувший на прошлой неделе в Петербурге девятилетний ребенок. По информации портала 47news, задержанным оказался 38-летний житель поселка Щеглово в Ленинградской области.

"В настоящее время задержан мужчина, с которым пропавший контактировал до исчезновения. Следствием продолжается установление полной картины произошедшего", — рассказали в Следкоме.

По данным СК, мальчик покинул место жительства в Красносельском районе Петербурга около 14:30 в пятницу, 30 января. Предположительно, он мог сесть в машину к незнакомому гражданину. Больше он на связь не выходил.

Как уточняет 47news, автомобиль, в который мог сесть ребенок, обнаружили возле дома в деревне Яльгелево. У задержанного гражданина выясняют обстоятельства случившегося, а также нынешнее местонахождение мальчика.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст.105 УК РФ). Мальчика в последние дни искали волонтеры отряда "Лиза Алерт", а также представители силовых органов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру