Петербургские курсанты погибли при крушении самолета под Орском

Жертвами крушения самолета ДА-40 в Орске 2 февраля стали инструктор и два курсанта Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, сообщил глава города Артем Воробьев. Катастрофа произошла в ходе учебно-тренировочных полетов, которые проходили в понедельник.

"На борту находились инструктор и двое курсантов. К сожалению, они погибли. <...> Администрация города Орска выражает соболезнования родным и близким погибших", — написал глава Орска в своем telegram-канале.

На месте крушения работают спасатели и медики, а также представители правоохранительных органов и администрации города.

Власти Оренбургской области заявили о готовности оказать всю необходимую поддержку семьям погибших. В telegram-канале пресс-службы регионального правительства сообщили, что ситуацию планируют держать под особым контролем.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Артема Воробьева