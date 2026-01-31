В Мурманске и Североморске жители вновь оказались без света

Специалисты "Россетей" работают над возвращением электроэнергии в части Мурманска и Североморска, сообщили 31 января в компании. Неделей ранее регион уже сталкивался с подобной проблемой из-за падения опор ЛЭП вследствие непогоды.

Об отключении света утром рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "На участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. В настоящее время отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО г. Североморск", — написал он в своем Telegram-канале.

Позже "Россети" отчитались о ходе выполняемых работ по восстановлению подачи электроэнергии. К исправлению ситуации привлекли 89 сотрудников со спецтехникой. Бригады на вездеходах выехали без промедления.

"Уже в течение первых минут электроснабжение части обесточенных потребителей было восстановлено. В том числе на резервные схемы переведены котельные", — проинформировали в "Россетях".

Специалисты заняты перераспределением нагрузки для подключения социально важных объектов и части жилых домов.

В предыдущий раз причиной отключений послужило обрушение пяти опор ЛЭП вечером 23 января. Сами опоры были установлены в период с 1966 по 1988 годы, срок службы для них установлен 40 годами. Из-за произошедшего в регионе вводили режим чрезвычайной ситуации. Полностью восстановить электроснабжение в Мурманске удалось 27 января.

Андрей Казарлыга / Фото: Правительство Мурманской области