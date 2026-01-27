Чибис: Электроснабжение в Мурманске восстановлено

В Мурманске 27 января полностью восстановлено электроснабжение, заявил глава региона Андрей Чибис в своих социальных сетях. В некоторых домах управляющие компании и ресурсоснабжающие организации занимаются дополнительной настройкой подачи электроснабжения. При этом восстановительные работы в Североморске пока продолжаются.

Ранее в этот день губернатор рассказал, что рабочим удалось установить линию электроснабжения на временных опорах. Параллельно специалисты занимаются постоянных опор взамен поврежденных.

Проблемы с электроэнергией возникли в Мурманской области вечером 23 января. Из-за погодных условий упали пять опор ЛЭП в нескольких километрах от Мурманска. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, а власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации для привлечения дополнительных ресурсов к устранению неполадок.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру