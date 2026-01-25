В Мурманской области введен режим ЧС

Власти Мурманской области объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за продолжающегося отсутствия электричества в Мурманске и Североморске. Как заявил глава региона Андрей Чибис, такая мера необходима для привлечения техники и материалов частных компаний. На повседневной жизни граждан режим ЧС никак не отразится, заверил губернатор.

"Для ускорения работ направили дополнительные бригады, в ближайшее время направим дополнительную специализированную технику к месту работ. Благодарю компании за необходимую помощь и оперативный отклик", - написал Чибис в своих соцсетях.

Электричество в некоторых районах Мурманска, Североморска и других города пропало вечером 23 января. Причиной стало обрушение пяти опор ЛЭП из-за неблагоприятных погодных условий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Следователи установили, что поврежденные опоры были установлены в период с 1966 по 1988 год. При этом их срок службы составляет 40 лет. Признаков внешнего воздействия на опоры ЛЭП не обнаружили.

"Россети" в круглосуточном режиме занимаются восстановлением ЛЭП. Для их установки из Архангельска вылетел вертолет Ми-8. Работе препятствует плохая погода.

Тем временем в различных городских учреждениях создали пункты временного размещения, где можно зарядить телефоны. Также свою помощь предложили мурманские предприниматели. Гостиничная отрасль объявила о готовности представления временного размещения, а рестораны предоставляют скидки на меню и доступ к горячей воде.

Константин Леньков / Фото: СУ СК по Мурманской области