24 января 2026, 1:02

СК возбудил дело из-за блэкаута в Мурманске

Массовое отключение электричества в некоторых районах Мурманска и области, в частности, в Североморске, стало поводом для уголовного дела по статье о халатности (ст. 293 УК), сообщили в пресс-службе регионального Следкома в ночь на 24 января. По предварительной версии следователей, должностные лица не предприняли необходимые меры для предотвращения аварийных отключений.

Так, отключения затронули несколько населенных пунктов, а также объекты критической инфраструктуры. Следователи и криминалисты сейчас занимаются выемкой доказательств, которые могут быть интересны в рамках расследования уголовного дела. 

После инцидента губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о создании оперативного штаба. В Заполярье введен режим повышенной готовности. Глава региона потребовал у "Россетей" мобилизовать необходимые ресурсы для восстановления электропередачи. Также для обеспечения жизнедеятельности критически важных объектов, в частности, больниц, котельных и объектов водоснабжения, власти решили отключить городское освещение и часть многоквартирных домов. 

Вечером 23 января глава Мурманска Иван Лебедев сообщил в своих соцсетях, что аварийные отключения связаны с неблагоприятных погодными условиями. На линиях электропередач образуется гололед и изморозь.

Константин Леньков


