Новости 18 марта 2026, 17:21

Депутата Свинцова исключили из ЛДПР

фото ЗакС политика

Президиум высшего совета ЛДПР 18 марта исключил депутата Андрея Свинцова из партии, сообщила заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар в соцсетях. По ее словам, это решение приняли единогласно без предварительных совещаний. 

"Исключен <...> в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений", - заявила Кавшар.

В разговоре с "Фонтанкой" Свинцов заявил, что не согласен с заявлениями руководства партии. Также он не смог назвать точную причину, по которой его исключили из ЛДПР. 

"Ведомости" писали о возможном исключении Свинцова из ЛДПР 16 марта со ссылкой на собственные источники. Как рассказали изданию, глава ЛДПР Леонид Слуцкий на рабочих заседаниях партии упоминал исключение Свинцова из-за его позиции насчет блокировки Telegram. 

В последние месяцы Свинцов часто высказывался о замедлении работы мессенджера в России. Он утверждал, что пользователи не зайдут в Telegram даже с VPN, так как Роскомнадзор может обнаружить и пресечь любую попытку обойти ограничения. Несколько дней спустя Свинцов в интервью с корреспондентом ТАСС заявил, что представители мессенджера сотрудничают с российскими властями, поэтому ждать полной блокировки не нужно. 

Свинцов вступил в ЛДПР в 2000 году. Избирался в Государственную думу в 2011 и 2016 годах. В 2021 году Свинцов баллотировался под первым номером в составе региональной группы, однако мандат не получил. В июне 2022 года Центризбирком передал ему мандат основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Дарья Нехорошева / Фото: Андрей Свинцов


