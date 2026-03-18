Депутата Свинцова исключили из ЛДПР

Президиум высшего совета ЛДПР 18 марта исключил депутата Андрея Свинцова из партии, сообщила заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар в соцсетях. По ее словам, это решение приняли единогласно без предварительных совещаний.

"Исключен <...> в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений", - заявила Кавшар.

В разговоре с "Фонтанкой" Свинцов заявил, что не согласен с заявлениями руководства партии. Также он не смог назвать точную причину, по которой его исключили из ЛДПР.

"Ведомости" писали о возможном исключении Свинцова из ЛДПР 16 марта со ссылкой на собственные источники. Как рассказали изданию, глава ЛДПР Леонид Слуцкий на рабочих заседаниях партии упоминал исключение Свинцова из-за его позиции насчет блокировки Telegram.

В последние месяцы Свинцов часто высказывался о замедлении работы мессенджера в России. Он утверждал, что пользователи не зайдут в Telegram даже с VPN, так как Роскомнадзор может обнаружить и пресечь любую попытку обойти ограничения. Несколько дней спустя Свинцов в интервью с корреспондентом ТАСС заявил, что представители мессенджера сотрудничают с российскими властями, поэтому ждать полной блокировки не нужно.

Свинцов вступил в ЛДПР в 2000 году. Избирался в Государственную думу в 2011 и 2016 годах. В 2021 году Свинцов баллотировался под первым номером в составе региональной группы, однако мандат не получил. В июне 2022 года Центризбирком передал ему мандат основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

