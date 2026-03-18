Поджигательница пункта сбора гумпомощи попала в перечень террористов

Фигурантка дела о поджоге склада гумпомощи "Спасем Донбасс" Елизавета Неуступова* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В начале февраля она бросила в подвальное помещение две бутылки с зажигательной смесью. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас обвиняемая находится в следственном изоляторе.

Девушка утверждала, что имела при себе некий взрывоопасный предмет, однако правоохранители не нашли подтверждения ее словам. Следователи возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). После Выборгский районный суд арестовал Неуступову* до 3 апреля. Фигурантка дела признала вину.

Как сообщало издание "Ротонда", Неуступова* объяснила полицейским, что действовала по указанию телефонных мошенников. Злоумышленники якобы убедили фигурантку дела, что ее подозревают в совершении теракта, и подтолкнули к совершению преступления.

В феврале петербуржца обвинили в государственной измене, участии в террористической организации и покушении на теракт. Фигурант дела наблюдал за пунктом сбора гумпомощи для Вооруженных сил. По версии прокуратуры, он хотел отравить токсичным веществом продукты, которые должны были отправить в зону СВО.

Дарья Нехорошева