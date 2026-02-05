Обвиняемая в поджоге пункта гумпомощи арестована на два месяца

Выборгский районный суд арестовал до 3 апреля 24-летнюю Елизавету Неуступову по обвинению в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщила 5 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Девушке вменяют поджог пункта сбора гуманитарной помощи "Спасем Донбасс" накануне вечером.

По версии следствия, вечером в среду Неуступова приискала две бутылки с зажигательной смесью и метнула их в подвал дома № 31 по Кантемировской улице, где располагается пункт сбора. Сделала она это якобы "в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений", отметила судебная пресс-служба. Сам поджог создал опасность гибели проживающих в доме людей и причинения значительного имущественного ущерба.

Как сообщалось ранее, на месте происшествия Неуступова также говорила, что имеет при себе некий взрывоопасный предмет. Эти слова не нашли подтверждения. Специалисты осмотрели коробку, бывшую при ней, и обнаружили внутри только живого голубя.

В результате поджога подвал выгорел на площади 30 квадратных метров, отчитывались накануне в ГУ МЧС по Петербургу. В результате инцидента никто не пострадал.

Фигурантку задержали накануне, обвинение ей предъявили уже в четверг. В суде она возражала против помещения в СИЗО и обещала загладить причиненный ее действиями вред. Вину она признала и раскаялась.

Как сообщил ранее Telegram-канал "Ротонда", Неуступова показала полицейским, что поджечь пункт сбора помощи ее заставили телефонные мошенники. С ними фигурантка общалась с прошедшего декабря, за это время она перевела злоумышленникам около 1,5 млн рублей. В начале февраля очередной собеседник убедил фигурантку, что ее якобы подозревают в пособничестве терроризму, и на этом основании склонил к совершению поджога, писали журналисты.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга