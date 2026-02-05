Суд до апреля арестовал полицейского по делу о взятке

Выборгский районный суд отправил в СИЗО до 2 апреля начальника отдела по расследованию экономических преступлений СУ УМВД по Выборгскому району Максима Ремизова, сообщили 5 февраля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Полицейскому вменяют получение взятки (п. б ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Ремизов потребовал взятку в размере 100 тысяч рублей от фигуранта расследуемого дела. Взамен полицейский обещал избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фигурант на требование ответил согласием, после чего Ремизов поручил своей подчиненной выполнить обещанное.

Вслед за этим состоялась передача денег. Днем 3 февраля Ремизов получил взятку в машине, припаркованной около остановки "Площадь Мужества". Передача происходила в рамках оперативно-разыскных мероприятий, вслед за этим полицейский был задержан сотрудниками Управления собственной безопасности МВД.

"При допросе в качестве подозреваемого Ремизов пояснил, что, исходя из практики, понимал, что в отношении лица не будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поэтому, используя это как способ давления, решил получить от Д. денежные средства", — передает суть показаний судебная пресс-служба.

Полицейский отдельно уточнил, что его подчиненная была не в курсе достигнутой договоренности с фигурантом и не знала о преступных намерениях начальника.

Обвинение Ремизову предъявили накануне. В суде он просил о домашнем аресте.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру