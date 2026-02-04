Двое полицейских задержаны в Петербурге по делу о взятке

В Петербурге по подозрению в получении взятки (пп. "а", "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ) задержаны два сотрудника УМВД по Выборгскому району, сообщили 4 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета. Избрания меры пресечения дожидаются начальник отдела по расследованию экономических преступлений и следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними.

По версии следствия, коллеги могли потребовать взятку от фигуранта дела о краже, обещая ему взамен избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде. Это, как отмечают в СК, явно выходило за пределы их полномочий.

Сотрудники Управления собственной безопасности МВД задержали одного из фигурантов накануне, 3 февраля. Перед этим, как передает Следком, потерпевший передал ему 100 тысяч рублей в машине у остановки "Площадь Мужества". Это происходило в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Второй фигурант был задержан позднее.

В конце 2025 года суд отправил под домашний арест замглавы 28-го отдела полиции Центрального района Ивана Жукова по делу в получении взятки за незаконное бездействие. Правоохранителя обвинили в получении 100 тысяч рублей в обмен на непривлечение супружеской пары к уголовной ответственности.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру