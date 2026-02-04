ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 4 февраля 2026, 18:16

Спецпредставитель Путина Иванов покинул должность

Спецпредставитель Путина Иванов покинул должность

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке своего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, документ опубликован 4 февраля на сайте Кремля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил решение личным желанием Иванова.

"Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ", — передает слова Пескова ТАСС.

В конце января Иванову исполнилось 73 года. Он родился в Ленинграде, работал в КГБ. В частности, на его счету три длительные зарубежные командировки в скандинавских странах и Африке. После реорганизации КГБ работал в Службе внешней разведки, позже дослужился до замдиректора ФСБ. В 1999 году был назначен секретарем Совета безопасности, эту должность он покинул в 2001 году в связи с назначением главой Минобороны. В 2007 году был назначен первым вице-премьером, затем, с 2011 года руководил администрацией президента. Свой последний пост он занимал с 2016 года до последнего времени.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль


