Смольный изъял для госнужд частично обрушившийся дом на Гороховой

Частично обрушившийся дом № 73 по Гороховой улице решено изъять для государственных нужд, внимание на постановление правительства Петербурга обратила 4 февраля "Фонтанка". Сам документ появился на сайте Смольного днем ранее.

"Изъять для государственных нужд Санкт-Петербурга земельный участок площадью 1 385 кв. м., <...> а также находящиеся в частной собственности жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, Гороховая ул., д.73, литера А, расположенном на земельном участке", — говорится в тексте постановления.

Администрации Адмиралтейского района поручено заняться изъятием жилых помещений в здании, комитету имущественных отношений предстоит изымать нежилые помещения. Постановление действительно в течение трех лет, контроль за его выполнением возложен на вице-губернатора Евгения Разумишкина.

Как отмечает "Фонтанка", ранее в районной администрации сообщили о планах реконструкции здания после его полного расселения и изъятия. В январе расселение здания еще продолжалось.

Дом на Гороховой улице обрушился еще в декабре 2023 года. Незадолго до инцидента из помещений вывели жильцов, поэтому обрушение обошлось без погибших и пострадавших. Жилищный комитет ранее делился планами приступить к реконструкции здания в апреле 2026 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру