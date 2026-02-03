Депутаты "Новых людей" рассказали студентам Финансового университета о пенсии

Фото: ЗАКС.Ру

Петербургское отделение партии "Новые люди" организовало для студентов Финансового университета при правительстве лекцию о ситуации с пенсиями в России. В мероприятии, посвященном неизбежному будущему молодежи, приняли участие депутаты Государственной думы Оксана Дмитриева и Сардана Авксентьева, а также их коллеги из Заксобрания Петербурга Дмитрий Павлов и Дмитрий Панов. Также к дискуссии присоединились чиновники из городского комитета по соцполитике и Соцфонда РФ.

Фронтменом встречи, конечно, оказалась Оксана Дмитриева. Профессор, доктор экономических наук, бывший министр труда и соцразвития, вероятно, как никто другой в этом зале была погружена в особенности пенсионного обеспечения в стране. Она рассказала молодежи о всевозможных коэффициентах и о том, как они снижаются из года в год и стремятся к историческому минимуму. Ее выступление сопровождалось таблицами о недостатках частично-накопительной пенсионной системы.

– Когда я была депутатом Государственной думы [в начале 2000-х], я активно боролась против этой системы и предсказывала ее крах, доказывала это как на примере других стран, которые реализовывали переход к частично-накопительной пенсионной системе, так и просто математически было доказано, что она заведомо [хуже], – рассказывала Дмитриева.

Депутат Сардана Авксентьева, которая опоздала на начало встречи из-за задержки "Сапсанов" из Москвы, поддержала позицию Дмитриевой относительно пенсионной реформы. Также она поделилась со слушателями собственными успехами в формировании пенсии. С 17 лет она трудилась в условиях Крайнего Севера, где на пенсию выходят раньше, чем в других регионах. Свое положение она называет неплохим, однако в поездках по другим регионам сталкивается с другой ситуацией.

– На сегодняшнее число мне начислена пенсия за работу с 17 лет в условиях Крайнего Севера – 37 тысяч рублей. Это неплохо, но, учитывая, что до того, как стать депутатом Государственной думы, я работала мэром города, я работала заместителем генерального директора алмазной компании, – это соответствующие доходы, соответствующие отчисления, – поделилась депутат.

Руководитель петербургского отделения "Деловой России" депутат Дмитрий Панов решил свое выступление посвятить в том числе зарплатам в конверте. Еще он рассказал о проекте "Антитень", направленном на вывод предпринимательской деятельности из серой зоны. От коллег из бизнес-сообщества парламентарий узнал, что многие работники хотят получать зарплату именно в конверте. Искоренить такой тренд, уверен Панов, может возвращения престижа и уважения к пенсии. Он привел данные опроса ВЦИОМ, согласно которому около 75% опрошенных не верят, что в старости им будет хватать пенсии для жизни.

– Сейчас, особенно в этих стенах, мне кажется, можно задуматься над тем, чтобы, действительно, очень важно, вернуть престиж рабочим профессиям, не могут все работать только в ИТ, микроэлектронике, роботизации. Конечно, нам нужны рабочие профессии. Если мы действительно зададимся целью вернуть престиж и уважение такому понятию, как пенсия, это может стать очень правильным направлением к дополнительному обелению экономики страны, – рассказал Панов.

В качестве решения проблемы с недоверием к пенсии Панов предложил предусмотреть пониженные ставки НДФЛ для работающих пенсионеров, а также провести индексацию, чтобы сравнять пенсию работающих и неработающих пенсионеров. Среди других предложений – льготы для работодателей, которые создают рабочие места для людей старших возрастных групп.

Последним перед студентами выступал лидер фракции "Новые люди" в Заксобрании Дмитрий Павлов. Он решил рассказать, какие социальные инициативы рассматривали в Законодательном собрании в последние годы (с похожим докладом перед ним выступила зампред комитета по соцполитике Галина Колосова). Впрочем, завершил он свое выступление советом, который слегка выбивался из общей повестки встречи.

– Я никогда не думал про пенсию. Иногда думайте, чтобы у вас еще были какие-то способы [заработать]. Не только надеяться на государственную поддержку, но какие-то мысли про инвестиции, дополнительный заработок, обучение. Такой совет от меня, – обратился к собравшимся депутат, начавший строить карьеру в бизнесе еще в 90-х.

